'Auto reed vanaf ovonde talud af op Centrale As'

Publicatie: di 28 maart 2017 12.07 uur

HURDEGARYP - Een 71-jarige automobilist uit Buitenpost is maandagmiddag gewond geraakt bij het ongeval op de ovonde van de Centrale As bij Quatrebras. De man liep bij het ongeval lichte verwondingen op en hij werd per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis MCL in Leeuwarden.

De politie laat deze site weten dat de 71-jarige bestuurder vlak voor het ongeval over de nieuwe rondweg van Hurdegaryp reed. Hij naderde de ovonde en is bij het oprijden rechtdoor gereden. De auto schoot van het talud en botste vervolgens op vangrail van de Centrale As. Het voertuig kwam vervolgens op de kop tot stilstand aan de andere kant van de weg. Omstanders hebben eerste hulp verleend aan de bestuurder en bij aankomst van de politie was hij al uit het voertuig. Hij liep wat bloedwonden op.

Omdat de auto op de weg op de kop tot stilstand kwam, had het verkeer (richting Dokkum) enige hinder van het ongeval. Het verkeer werd via de ovonde omgeleid. De politie (VOA) heeft een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval. De rijbanen en vangrail zijn dezelfde avond schoongemaakt en gerepareerd. Daardoor was de weg tot ongeveer 22.00 uur afgesloten in de richting van Dokkum.

