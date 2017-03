Auto ondersteboven bij ongeval Centrale As

Publicatie: ma 27 maart 2017 17.49 uur

BURGUM - Na een eenzijdig ongeval ter hoogte van de ovonde bij Quatrebras heeft het verkeer momenteel van ernstige verkeershinder. Op De Centrale As zijn momenteel alle hulpdiensten ter plaatse en de weg in de richting van Dokkum is afgesloten. Het verkeer wordt via de afslag van de weg en via de ovonde weer op de weg geleid, maar dat levert wel flinke vertraging op.

De betrokken auto ligt op zijn kop op de Centrale As en er wordt door hulpdiensten eerste hulp verleend.

