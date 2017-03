Drugsgebruiker flipt en probeert pistool te pakken

Publicatie: ma 27 maart 2017 17.30 uur

LEEUWARDEN - Een 20-jarige inwoner van Drogeham is wegens bedreiging en mishandeling van twee ambulancebroeders door de politierechter in Leeuwarden veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand. De rechter bepaalde bovendien dat de Drogehamster aan de ambulancemedewerkers schadevergoedingen van 500 en 750 euro moet betalen.

De ambulancebroers waren op 6 november vorig jaar afgekomen op een melding: in een flat aan de Pieter Stuyvesantweg in Leeuwarden zou een drugsgebruiker in een trip zijn gebleven. De politie was ook op de melding afgekomen. Aanvankelijk was er niet zoveel aan de hand, tot de verpleger de bloedsuikerwaarde van de Drogehamster wilde meten. Daarvoor werd de man in de vinger geprikt.

Daarna ging de Drogehamster compleet door het lint. Hij probeerde het wapen van een politieagente af te pakken en hij riep dat de verpleger dood moest. De andere hulpverlener kwam op de grond terecht, nadat de Drogehamster hem tegen de knie had getrapt. De bedreiging en de mishandeling hadden veel indruk gemaakt op de ambulancebroeders. Ook de rechter was verontrust geraakt door een uitspraak van de verdachte.

Hij had tegen de politie gezegd dat hij waarschijnlijk met het wapen van de agente had geschoten, als hij het te pakken had gekregen. De gebeurtenissen waren voor de Drogehamster één groot zwart gat. Vanaf het moment dat hij een glas ranja had gekregen van de bewoner van de flat, wist hij zich niets meer te herinneren. Hij vermoedde dat er GHB in het glas zat.

Volgens de officier van justitie was er nog wel iets meer aan de hand geweest. De Drogehamster had ook verklaard dat hij voorafgaand aan het incident drie nachten wakker had gelegen van de speed. 'Hij heeft zichzelf in die situatie gebracht', stelde de officier. De rechter verweet de Drogehamster dat hij te laat -pas op de zitting- zijn excuses had aangeboden.

Dat de verdachte had gezegd dat de ambulancemedewerkers niet professioneel genoeg waren omdat ze zich bedreigd hadden gevoeld, was bij Bunk compleet in het verkeerde keelgat geschoten. 'Dat vind ik niet prettig om te horen. Ook professionals kunnen en mogen zich bedreigd voelen'. De rechter plaatste de Drogehamster onder toezicht van de reclassering.