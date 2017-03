Hurdegariper rijdt veel te snel op zijn snorfiets

Publicatie: ma 27 maart 2017 16.31 uur

HURDEGARYP - Een 19-jarige man uit Hurdegaryp is zondag door de politie staande gehouden omdat hij te hard op zijn snorfiets over de Rijksstraatweg in zijn woonplaats reed.

De man reed 58 km/u terwijl hij maximaal 25 km/u mag rijden met zijn snorfiets. Omdat hij meer dan 30 km/u te hard reed, werd zijn rijbewijs ingevorderd. Bij een snor- of bromfietser wordt het rijbewijs ingevorderd bij een overschrijding van de maximum snelheid met 30 km/u of meer. Ook zal de man zijn snorfiets moeten laten aanpassen waardoor de constructiesnelheid omlaag wordt gebracht.