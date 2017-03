Westereender rijdt te snel op WÃ¢ldwei

Westereender rijdt te snel op Wâldwei

Publicatie: ma 27 maart 2017 16.28 uur

NIJEGA - Een 59-jarige motorrijder uit De Westereen moest zondagmiddag zijn rijbewijs bij de politie inleveren omdat hij veel te hard over de Wâldwei (N31) tussen Leeuwarden en Drachten reed. De man werd geklokt met een snelheid van 152 km/u.

De man is na de overtreding staande gehouden en zijn rijbewijs is ingevorderd. Tevens is er proces-verbaal opgemaakt. De maximumsnelheid op de Wâldwei is 100 km/u.