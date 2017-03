Beveiliger deed te makkelijk aangifte: vrijspraak

Publicatie: ma 27 maart 2017 14.45 uur

LEEUWARDEN - Iemand die in de beveiliging zit, moet wat kunnen hebben, vonden zowel officier van justitie Ger Strootker als politierechter Klaas Bunk. De rechter sprak maandag een 19-jarige inwoner van Twijzelerheide vrij van het bedreigen van een beveiliger van het Oldtimerfestival in Twijzelerheide. De verdachte was op 27 augustus vorig jaar door twee beveiligers uit de feesttent verwijderd omdat hij zich misdragen zou hebben.

Een derde beveiliger besloot zijn collega's te helpen. De man legde een zogeheten 'bokkepoot' aan, een soort van armklem waarbij de pols wordt omgebogen. Dat voelde niet fijn en dat liet de Twijzelerheidster merken: hij riep dat hij de beveiliger dood zou schieten. De beveiliger deed vervolgens aangifte, hij had zich bedreigd gevoeld. Dat was wel heel kort door de bocht, vond de officier.

De rechter dacht er net zo over. "Ik dacht, moet daar nu weer een proces verbaal van komen?", zei Bunk. De Twijzelerheidster werd vrijgesproken. Hij werd wel veroordeeld voor de diefstal van twee fietsen, in december 2015 in De Westereen. Toen hij werd aangehouden had hij drie xtc-pillen op zak. Daarvoor kreeg hij een voorwaardelijke werkstraf van 20 uur.

Qua strafhoogte moest de rechter er rekening mee houden dat de Twijzelerheidster in de tussentijd is veroordeeld in een andere zaak. Op 9 september vorig jaar kreeg hij een werkstraf van 60 uur omdat hij een conductrice van Arriva met een fietsketting had mishandeld. De rechter moet er rekening mee houden hoe hoog die straf was geweest als deze zaak ook was meegenomen.