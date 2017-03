Oldtimersbeurs trekt 7000 bezoekers

Publicatie: ma 27 maart 2017 13.35 uur

DRACHTEN - Ruim 7000 bezoekers uit Nederland, België en Duitsland hebben afgelopen weekeinde een bezoek gerbacht aan de Oldtimersbeurs in het Fries Congrescentrum in Drachten. In totaal waren er 130 deelnemers die hun bijzondere voertuigen lieten zien.

In de ruim opgezette beurs stonden enkele honderden gerestaureerde en originele klassiekers en oldtimers van minimaal 25 jaar oud. Tevens was er een beurs met onderdelen, kleding en diverse accessoires.

