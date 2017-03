Fietsdieven gepakt in Buitenpost

Publicatie: ma 27 maart 2017 10.31 uur

BUITENPOST - Een man uit Oosterwolde en een man uit de gemeente Grootegast zijn zondagnacht door de politie opgepakt in Buitenpost. Ze worden verdacht van het stelen van fietsen. De politie kwam de twee bij toeval op het spoor toen agenten bij het treinstation in Buitenpost het duo zag. Ze zagen twee mannen in een busje stappen en wegrijden.

Bij de staandehouding van de inzittenden hadden ze geen aannemelijke verklaring voor hun aanwezigheid bij het treinstation. Na controle in het voertuig bleken er in de laadruimte twee damesfietsen te staan. Deze fietsen stonden op slot. De vermoedelijke dieven konden geen aannemelijke verklaring afleggen omtrent de aanwezigheid van de fietsen. Het duo is aangehouden en de politie is nu op zoek naar de eigenaren van de fietsen. De eerste fiets is een Sparta 3.0 marathon. De tweede fiets is van het merk Zyssler.