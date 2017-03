Megadeth op Veenhoopfestival 2017

Publicatie: zo 26 maart 2017 13.06 uur

DE VEENHOOP - Metalband Megadeth gaat optreden tijdens de 66e editie van het Veenhoop Festival. De band van ex Metallica gitarist Dave Mustaine maakt onderdeel uit van The Big Four samen met Metallica, Slayer en Anthrax en is al meer dan dertig jaar niet weg te denken uit de muziek industrie.

Megadeth werd in 1983 gevormd door gitarist Dave Mustaine nadat hij ontslagen was uit de band Metallica. De band maakte meer dan twintig albums. Na twaalf keer genomineerd te zijn voor de Grammy-awards als ‘Best Metal Performance’ was deze award in 2017 een bekroning op hun werk. Hun album ‘Dystopia’ uit 2016 wordt gezien als absolute top en geeft aan dat de band beter is dan ooit.

Het Veenhoopfestival vindt plaats op 4, 5, 6 en 7 augustus. Naast Megadeth bestaat de line-up uit ca. 20 bands/acts.