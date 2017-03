Man (29) vernielt auto in De Westereen

Publicatie: zo 26 maart 2017 11.12 uur

KOLLUM - Een 29-jarige man uit de gemeente Kollumerland is zaterdagnacht door de politie aangehouden op verdenking van de vernieling van een auto. De auto stond geparkeerd aan de Suder Stasjonsstrjitte in De Westereen.

De verdachte werd aangetroffen op het moment dat de politie ter plaatse was gekomen om de aangifte op te nemen van het vandalisme. Enkele getuigen werden gehoord en toen werd duidelijk dat de verdachte zich ook nog ophield in de straat. De man is ingesloten voor nader onderzoek.