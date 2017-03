Muck winnaar Oerrock Play-off finale

Publicatie: zo 26 maart 2017 04.20 uur

URETERP - Zaterdagavond is de band Muck, uitgeroepen tot winnnaar van de Oerrock Play-off finale.

In MFC de Wier in Ureterp werd zaterdagavond door de vier winnaars van de paly-offs gestreden om een plek op het grote podium tijdens het Oeerock festival op Hemelvaartsdag.

Daar mag de winnaar optreden in het voorprogramma van ondermeer Bloff, Kensington en Miss Montreal.

De jury had de zware taak om uit de 4 geweldig spelende bands de uiteindelijke winnaar te kiezen.

Na een lang beraad werd Muck als winnaar uitgeroepen.

Als tweede eindigde de band Kings of Dimonds, die met een "wildcard" in de finale waren gekomen. Ook deze band veroverde een plek op het podioum van Oerrock 2017.

De Jury was lovende over de zangeres Jantine van der West. Zij wist het publiek prima mee te krijgen.

Het achttiende Oerrock festival wordt gehouden in het hemelvaartsweekend, 25, 26 en 27 mei.

