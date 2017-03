Sloopauto vliegt in brand in Kootstertille

Publicatie: za 25 maart 2017 18.14 uur

KOOTSTERTILLE - Een auto is zaterdagmiddag in brand gevlogen aan de Oastkern in Kootstertille. De sloopauto stond geparkeerd op het terrein van Autoschade Bruinsma. De brandweer werd rond 17.58 uur gealarmeerd voor de brand.

Eigenaar Foeke Bruinsma was bij aankomst van de brandweerlieden al ter plaatse om de brand te blussen. Op het moment van uitbreken van de brand was niemand aanwezig. De brandweer van Drogeham heeft het blussen overgenomen en de brand volledig geblust.

