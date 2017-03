Veel vermaak bij de grote kids show Lytse Hille

Publicatie: za 25 maart 2017 17.25 uur

DRACHTEN - Kinderen waren vandaag te gast bij de grote kids show van Lytse Hille. De show werd geopend door Party DJ Lars. Die begon feestelijk en dansend de show. Vervolgens kwam de host Lytse Hille zelf met de kinderen zingen en om de nieuwe act aan tekondigen: De dikdakkers met Snappie. Die namen de kinderen mee naar Rio de janeiro. Maar toen ze weer terugkwamen in Nederland had Snappie twee koffers bij zich Samen met de kinderen kwamen ze er achter dat er voor alle kinderen snoep in de koffer zat. Ernst en Bobbie sloten de show af en vermaakten de kinderen met liedjes zoals Elektriciteit en Soepkip. De kinderen hebben enorm genoten van de show.

Vanavond gaat het feest verder voor de ouderen.

FOTONIEUWS