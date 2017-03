Zes uren wachten voor kaarten Oerrock

Publicatie: za 25 maart 2017 17.08 uur

URETERP - Zaterdagochtend waren enkele festivalgangers vroeg bij MFC De Wier in Ureterp, om een kaartje te bemachten voor Oerrock. Nadat in de online voorverkoop alle kaarten snel uitverkocht waren, was het de laatste kans om aan kaarten voor Oerrock 2017 te komen. Om 12.00 gingen de deuren open, en konden de eersten hun kaarten kopen.

De gelukkige die als eerste kaarten kon kopen, was Nathalie Vellenga uit Drachten. Ze stond al sinds 6.00 voor de deur, om de kaarten niet mis te lopen. Na een uur heeft iedereen in de rij kaarten kunnen krijgen. Aan het eind van de middag waren er nog slechts tientallen kaarten over. Die zullen, naar verwachting, aan het eind van de middag ook verkocht zijn.

