Andries de Jong gemeentedichter Smallingerland

Publicatie: za 25 maart 2017 13.37 uur

DRACHTEN - Andries de Jong is de nieuwe gemeentedichter van de gemeente Smallingerland. Wethouder Marja Krans benoemde De Jong vrijdagavond voor een periode van 2 jaar. Hij neemt daarmee het stokje over van Winfried Bruinsma.

De drie genomineerden Andries de Jong, Jan Ketelaar en Mark Spijkers waren uitgenodigd hun ingezonden gedicht voor te dragen in café Marktzicht. De ruim 30 genodigden luisterden naar de poëzie van de heren getiteld 'Regenboog' (Spijkers), 'Samenhoren' (De Jong) en 'Doorgaan' (Ketelaar). De jury, Karin Meijerman (bibliotheek Drachten), Gerda van Toorenburg (voorzitter SLAS) en Winfried Bruinsma kozen na beraad De Jong als winnaar. Hij scoorde het hoogst op poëtische kwaliteit, sprong het beste in op de actualiteit en zijn voordracht werd door de jury als 'levendig, aansprekend en toegankelijk' benoemd.

Andries de Jong mag tot eind 2018 Smallingerland vertegenwoordigen op poëtisch gebied. Hij krijgt van de gemeente minimaal 5 keer per jaar een opdracht om in het kader van een bijzonder evenement of gebeurtenis een gedicht te schrijven en eventueel voor te dragen. De opdracht: laat de inwoners op een ander manier en met een frisse blik kijken naar het dagelijks leven.

Het gedicht:

Samenhoren

Daar waar mensen samen horen

en wensen samenkomen

op veldjes en in parken

behaaglijk tussen bomen

klinken keihard zachte klanken

geven muzikanten hun akkoord

laten kunstenaars zich gelden

en niemand die zich stoort.

Festivals in Drachten

zijn onmetelijk in trek

met cultuur en heerlijk happen

heeft elk feest zijn eigen plek.

Op de bonnefooi op pad en

geen verwachting van te voren

brengen festivals ons samen

daar waar mensen samen horen.

Andries de Jong