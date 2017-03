In de rij voor gratis compost

Publicatie: za 25 maart 2017 12.00 uur

KOLLUM - Wethouder Jelle Boerema gaf zaterdagmorgen om 10.00 uur het startsein voor de gratis compostactie in de gemeente Kollumerland c.a. De wethouder deelde gratis compost uit aan belangstellenden van de gemeente Kollumerland c.a.

Zolang de voorraad strekt kunnen inwoners van de gemeente Kollumerland c.a. vanaf 25 maart gratis compost halen tijdens de openingsuren van de Milieustraat in Kollum (maandag t/m vrijdag van 13.00 tot 14.30 uur en op zaterdag van 09.00 tot 11.00 uur). De actie is een initiatief van Omrin, Orgaworld en de gemeenten.

Het betreft een ‘opschepactie’. Dit houdt in dat de compost zelf op een meegebrachte aanhanger, of in de achterbak van een auto, moet worden geschept. Per voertuig mogen maximaal ´twee kruiwagens´ worden meegenomen. Hoewel er een flinke berg compost zal liggen, geldt het motto: ‘op=op’.

Met het gratis uitdelen van compost bedankt de gemeente de burgers voor hun inspanning om GFT-afval (Groente-, Fruit- en Tuinafval) gescheiden aan te leveren. Zo kan men kennismaken met het resultaat van de gescheiden inzameling, namelijk GFT-compost. De gemeente wil iedereen wijzen op het feit dat het op een natuurlijke manier bemesten van de tuin beter is dan met kunstmest.

Compost is goed voor de tuin omdat het een natuurlijke bodemverbeteraar is. Het stimuleert de groei van gewassen op een milieuvriendelijke wijze, reguleert de waterhuishouding en zorgt voor een natuurlijke balans in de bodem.

