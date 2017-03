Politie pakt drugsoverlast Schuttersveld aan

Publicatie: za 25 maart 2017 09.30 uur

DRACHTEN - De politie heeft vrijdagavond zes verdachten opgepakt bij een actie tegen drugsoverlast op het Schuttersveld in Drachten. Twee van hen, waaronder de vermoedelijke dealer, werden voor nader onderzoek ingesloten.

De afgelopen periode kwamen bij de politie diverse meldingen binnen dat vanuit een woning in de betreffende straat in drugs werd gehandeld. Deze handel ging gepaard met overlast. Reden voor de diverse mensen omdat te melden bij de politie. Na onderzoek werd besloten om vrijdag tot actie over te gaan.

Diverse agenten hielden de woning in de gaten. Ze zagen dat vijf mensen een bezoekje brachten aan de woning. Na het verlaten van de woning werden de vijf bezoekers één voor één aangehouden. Vier van hen mochten na verhoor het politiebureau weer verlaten. Een 47-jarige inwoner van Groningen werd voor nader onderzoek ingesloten. Hij was tijdens zijn aanhouding in het bezit van zo’n 50 gram met wit poeder, vermoedelijk cocaïne. Ook de 50-jarige bewoner werd aangehouden. Hij wordt verdacht van de handel in harddrugs en werd daarom eveneens voor nader onderzoek ingesloten.