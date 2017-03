Honderden oldtimers te zien in Drachten

Publicatie: vr 24 maart 2017 22.57 uur

DRACHTEN - In het Fries Congrescentrum aan de Oprijlaan in Drachten vindt dit weekend de 2e editie van 'Klassieker' plaats. In de ruim opgezette beurs staan enkele honderden gerestaureerde en originele klassiekers en oldtimers van minimaal 25 jaar oud. Tevens is er een beurs met onderdelen, kleding en diverse accessoires.

De beurs wordt georganiseerd door de familie Bosma uit Wijnjewoude. In het najaar van 2015 werd het idee opgevat de beurs te organiseren. Vader (Jan) en zoon (Sjouke) Bosma zijn geen onbekenden in de oldtimerwereld. Jan Bosma restaureert reeds tientallen jaren klassieke auto's.

Na een zeer succesvolle eerste editie in 2016 heeft men dit jaar opnieuw een fraai evenement neer weten te zetten. De beurs is op 25 en 26 maart nog geopend van 10.00 tot 17.00. Entree is 7,50 euro. Kinderen tot 12 jaar gratis entree.

