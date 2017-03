Man gewond bij aanrijding in Drachten

Publicatie: vr 24 maart 2017 21.22 uur

DRACHTEN - Een scooterrijder is vrijdag rond 18.00 uur gewond geraakt bij een ongeval op de Zuiderdwarsvaart in Drachten. Het slachtoffer wilde de rotonde oprijden, maar zag een auto over het hoofd. Een aanrijding was het gevolg.

De bestuurder van de scooter raakte bij het ongeval gewond en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Drachten. De auto raakte licht beschadigd.

FOTONIEUWS