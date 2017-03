Vrouw raakt gewond na val met fiets

Publicatie: vr 24 maart 2017 20.30 uur

KOLLUM - Op de Kerkstraat in Kollum is vrijdagavond om 18:10 uur een vrouw gevallen met haar fiets. De vrouw fietste op de Kerkstraat en is door een onbekende oorzaak van haar fiets gevallen.

Omstanders hebben eerste hulp verleend in afwachting van ambulance en politie. De vrouw had een hoofdwond en is door het ambulancepersoneel onderzocht, naar alle waarschijnlijkheid hoefde ze niet naar het ziekenhuis.

