Vrouw met rollator aangereden in Burgum

Publicatie: vr 24 maart 2017 17.35 uur

BURGUM - Een vrouw met een rollator is vrijdag rond 16.44 uur gewond geraakt bij een aanrijding op de Schoolstraat in Burgum. Een automobilist nam de bocht bij het Roodhert en zag de overstekende mevrouw over het hoofd. De bestuurder raakte de rollator licht en de vrouw kwam ten val.

Een ambulance is ter plaatse gekomen om eerste hulp te verlenen. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie (VOA) heeft een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval.

