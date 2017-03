Draaibrug SkÃ»lenboarch naar werf in Groningen

Draaibrug Skûlenboarch naar werf in Groningen

24 maart 2017

JISTRUM - Rijkswaterstaat verwijderde vrijdag met succes het beweegbare deel van de brug Skûlenboarch bij Jistrum. De werkzaamheden verliepen vlot en rond het middaguur kon de scheepvaart alweer gebruik maken van het Prinses Margrietkanaal.

De bovenkant van de brug werd donderdag met vijzels omhoog getild en via een sledesysteem naar een drijvend ponton verplaatst waarna het voor reparatie naar de werf in Groningen is gevaren. Het beweegbare deel wordt gedemonteerd en nader geïnspecteerd waarna het wordt gerepareerd. De draaikrans, waarvan een aantal tanden is afgebroken, wordt vervangen en o.a. de leuning, een aantal sensoren en de oplegpunten worden hersteld. Op basis van de nu bekende informatie is de verwachting dat de brug in juni weer kan worden teruggeplaatst.



De brug over het Prinses Margrietkanaal, tussen Jistrum en Heechsân (Hoogzand), werd dinsdagavond 17 januari door een binnenvaartschip aangevaren en kan daardoor niet meer worden gesloten waardoor het wegverkeer al maandenlang is gestremd.