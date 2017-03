Zwager zou schoonzusje hebben betast:eis werkstraf

Publicatie: vr 24 maart 2017 14.15 uur

LEEUWARDEN - Tegen een 47-jarige inwoner van Drachtstercompagnie is vrijdag bij de rechtbank in Leeuwarden een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand geëist. De man zou jaren geleden zijn toenmalige minderjarige schoonzusje onzedelijk hebben betast. De verdachte ontkende in alle toonaarden, volgens hem probeert zijn ex-schoonfamilie hem een hak te zetten.

Het zou jaren geleden zijn dat de man het zusje van zijn toenmalige echtgenote een aantal malen zou hebben betast. Volgens het meisje was dat gebeurd tussen 2000 en 2004, tussen haar elfde en veertiende. Het gebeurde meestal als zij logeerde bij haar zus en de verdachte. In eerste instantie was er geen aangifte gedaan. Het meisje zou het wel aan vriendinnetjes en op school hebben verteld.

Toen haar moeder op de hoogte was gebracht, zou de verdachte middels een telefoontje van de moeder en in een brief zijn gewaarschuwd dat hij moest stoppen. Omdat de familie geen bom onder het huwelijk wilde leggen, was de politie er buiten gehouden. In 2015 was het meisje alsnog naar de politie gestapt. Volgens de verdachte heeft de ex-schoonfamilie zich tegen hem gekeerd, nadat hij en zijn ex in een problematische scheiding zijn beland.

De relatiebreuk zou op een vechtscheiding zijn uitgedraaid. De man zei dat hij het slachtoffer 'absoluut niet' op een manier heeft aangeraakt die een seksueel karakter had. Zijn advocaat bepleitte vrijspraak. Volgens de raadsman is het overgrote deel van de getuigenverklaringen van horen zeggen. Het slachtoffer wil 1500 euro smartengeld.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.