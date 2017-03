Dronken Burgumer rijdt geparkeerde auto aan

Publicatie: vr 24 maart 2017 11.00 uur

BURGUM - Een dronken 38-jarige automobilist uit Burgum heeft donderdagnacht een aanrijding veroorzaakt op de Noordersingel in Burgum. De man reed omstreeks 3.00 uur richting de Esso en raakte op een zeker moment een geparkeerde auto. Een wiel brak deels af en de Peugeot kwam vervolgens aan dezelfde kant van de weg in een tuin tot stilstand.

De bestuurder probeerde, volgens een getuige, na het ongeval weg te rijden maar dat wilde niet meer lukken. De politie was snel ter plaatse en de bestuurder is meegenomen naar het bureau. Er is ook nog een ambulance ter plaatse gekomen maar het slachtoffer bleek niet gewond te zijn.

Op het politiebureau blies de Burgumer 1145 ugl. Deze uitslag staat gelijk aan 5x de toegestane hoeveelheid alcohol. Het rijbewijs van de Burgumer is ingevorderd en er is proces-verbaal opgemaakt. Berger BCF heeft het voertuig in de nacht geborgen.