Gewapende overval in woning in Ternaard

Publicatie: vr 24 maart 2017 10.41 uur

TERNAARD - Een 55-jarige inwoner van Ternaard is donderdagavond laat het slachtoffer geworden van een woningoverval. Drie voor hem onbekende mannen drongen zijn woning aan De Groedse binnen. De bewoner werd bedreigd en zijn huis werd doorzocht. Het slachtoffer was door de overvallers vastgebonden, maar hij had zich na de overval zelf weten te bevrijden. Vervolgens belde hij de politie.

De politie is ter plaatse gekomen en heeft een uitgebreid onderzoek ingesteld. Er werd uitgebreid met het slachtoffer gesproken en in en rondom de woning werd sporenonderzoek verricht. Het slachtoffer verklaarde dat op een ruit van zijn woning werd geklopt. Hij opende vervolgens de voordeur en werd toen door drie voor hem onbekende mannen overmeesterd. Ze bedreigden hem met een vuurwapen. Vervolgens werd het huis van de man door het trio doorzocht. Uiteindelijk werd het slachtoffer vastgebonden en verlieten de overvallers de woning.

Het slachtoffer kon het volgende signalement van de drie geven:

Dader 1:

klein, circa 1.65 meter

tenger postuur

rond de 25 jaar oud

hij droeg een donkere jas met capuchon. Deze capuchon had de man op en strak bij elkaar getrokken zodat maar een klein gedeelte van zijn gezicht zichtbaar was.

droeg donkere kleding en bivakmuts

Dader 2:

getinte huidskleur

ongeveer 1.75 meter

ongeveer 35 tot 40 jaar

normaal postuur

droeg donkere kleding

droeg een bivakmuts

Dader 3:

getinte huidskleur

ongeveer 1.75 meter

ongeveer 35 tot 40 jaar

normaal postuur

droeg donkere kleding

droeg een bivakmuts

Weet u wie deze drie mannen zijn of heeft u de drie in het dorp zien lopen? Bel dan de politie via 0900-8844.