Ontvangstruimte Themapark De Spitkeet uitgebreid

Publicatie: vr 24 maart 2017 08.27 uur

HARKEMA - Het ontvangstgebouw van themapark/openluchtmuseum 'De Spitkeet' in Harkema zal worden uitgebreid. Het gebouw, met de naam It Skieppehok, is geschikt voor zo'n 8000 bezoekers per jaar maar het bezoekersaantal is in de afgelopen jaren flink gegroeid. In 2016 bezochten 15.000 mensen het museum.

Om de groei van het aantal bezoekers op te vangen wordt It Skieppehok, samen met de keuken- en het horecagedeelte uitgebreid. Het themapark heeft de verbouwing begroot op 265.000 euro. De provincie Fryslân geeft 35.000 euro subsidie. De subsidie is afkomstig uit het provinciale Iepen Mienskipsfûns (IMF).