Winnaars gemeentenaam 'Noardeast-FryslÃ¢n' bekend

Winnaars gemeentenaam 'Noardeast-Fryslân' bekend

Publicatie: vr 24 maart 2017 07.41 uur

DOKKUM - Het was donderdag een feestelijke gebeurtenis in de trouwzaal in het gemeentehuis in Dokkum. Daar werden de 11 winnaars van de naamgevingsactie voor de nieuwe gemeente in 2019 in het zonnetje gezet. Er waren elf personen die de naam 'Noardeast-Fryslan' hebben aangedragen. Tien personen ontvingen een cheque van 100 euro.

Van die 11 winnaars kon uiteindelijk één persoon de absolute winnaar worden. Bearn Bilker, voorzitter van de 'Kommisje Nammejouwing' trok de naam van deze persoon uit een beker met daarin de namen van alle inzenders. Uiteindelijk mocht Sieds van der Veen uit Kollum zich de gelukkige winnaar noemen. hij/zij ontving een cheque van 500 euro.

De overige winnaars waren: