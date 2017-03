Eerste verkeer op nieuwe rotonde van Burgum

Publicatie: do 23 maart 2017 20.10 uur

BURGUM - De rotonde bij het gemeentehuis in Burgum is donderdag aan het begin van de avond geopend voor het verkeer. Voor het eerste reden er auto's over de nieuw aangelegde rotonde. De pret is alleen van korte duur omdat de rotonde vanaf vrijdagavond het gehele weekeinde niet gebruikt kan worden.

Vrijdagavond om 18.00 uur zal het doorgaande verkeer vanaf de nieuwe rotonde gestremd worden om de gehele weg tot en met de rotonde aan de overkant van de brug te asfalteren. In verband met de werkzaamheden is de weg het gehele weekend afgesloten voor auto's. Maandagochtend vroeg moeten de werkzaamheden afgerond zijn.