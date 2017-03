Nieuw kerkinterieur voor kerk in Driezum

Publicatie: do 23 maart 2017 17.10 uur

DRIEZUM - Het kerkinterieur van de Hervormde kerk in Driezum zal worden aangepast. De Hervormde gemeente wil graag de houten vloer met daarop banken uit de kerk verwijderen en hiervoor 200 stoelen terug laten keren. De oude grafzerken worden dan weer zichtbaar.

De vernieuwing is begroot op 34.573 euro en de provincie Frysl芒n heeft 10.000 euro subsidie gegeven via het Iepen Mienskipsf没ns. Naast de plaatsing van stoelen zullen ook de wapenborden worden geschilderd. Deze zijn nu slecht leesbaar en her en der beschadigd.