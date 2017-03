Aanrijding op kruising E10 bij Tytsjerk

Publicatie: do 23 maart 2017 16.55 uur

TYTSJERK - Bij een aanrijding op de kruising E10 bij Tytsjerk zijn donderdagmiddag rond kwart voor vier twee voertuigen met elkaar in botsing gekomen.

Bij de aanrijding zijn geen personen gewond geraakt. Wel is personeel van een passerende zorgambulance bij het ongeval gaan kijken of ze medische hulp konden bieden. Dit was echter niet nodig.

De personenauto en de, als camper ingerichte bus, werden door een bergingsbedrijf afgesleept. Het verkeer ondervond enige tijd hinder van het ongeval

