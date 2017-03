Nieuwe fierljepaccommodatie in Burgum

Publicatie: do 23 maart 2017 16.06 uur

BURGUM - De Ljeppersklup Burgum krijgt een nieuwe fierljepaccommodatie. Er worden nieuwe schansen geplaatst. Ook de afstand tussen de schansen wordt vergroot. Met de vernieuwing is 117.500 euro gemoeid en de provincie Fryslân levert 35.000 euro aan subsidie.



De onderlinge afstand tussen de schansen is momenteel te krap. Door de introductie van de carbonpols werden de polsstokken steeds langer. Hierdoor werden er nadere eisen gesteld, voor veiligheid van deelnemers en een goed wedstrijdverloop. De nieuwe schansen voldoen aan de wedstrijdeisen. En dat is belangrijk gezien de toewijzing van het Nederlands Kampioenschap fierljeppen in 2018.

Op de accommodatie komt verder extra ruimte voor publiek. Ook wordt het parkeerterrein met vierentwintig plaatsen uitgebreid. In het wetter en willepark worden verder twee jeugdschansen geplaatst.

FOTONIEUWS