Beweegbare deel brug SkÃ»lenboarch op transport

Beweegbare deel brug Skûlenboarch op transport

Publicatie: do 23 maart 2017 14.25 uur

JISTRUM - Rijkswaterstaat is woensdag gestart met het verwijderen van het beweegbare deel van de brug van Skûlenboarch. De bovenkant van de brug wordt donderdag met vijzels omhoog getild en via een sledesysteem naar een drijvend ponton verplaatst waarna het naar de werkplaats wordt gebracht waar de brug wordt gerepareerd. De voorbereidingen zijn donderdag gestart en vrijdag vinden de werkzaamheden plaats tussen 7.00 en 20.00 uur. Tijdens de werkzaamheden op vrijdag is het Prinses Margrietkanaal voor het scheepvaartverkeer gestremd.

Eerder is er een nieuw stalen remmingswerk geplaatst en zijn de houten remmingwerken aan de middenpijler gerepareerd. Vorige week zijn ook tijdelijke nieuwe seinpalen op remmingswerken aangebracht. Dit omdat de huidige seinpalen aan het brugdek bevestigd zitten en worden verwijderd.