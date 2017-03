Woningen ontruimd vanwege vreemde lucht

Publicatie: do 23 maart 2017 11.50 uur

DRACHTEN - De brandweer van Drachten heeft donderdagochtend tijdelijk een aantal woningen aan de Manger Catsperk 25 in Drachten ontruimd in verband met een vreemde lucht uit het riool. De brandweer werd rond 10.39 uur gealarmeerd.

Het betrof een terpentine-lucht dat door bewoners in hun huis werd geroken. De brandweer heeft het riool gespoeld met water om te zorgen dat de lucht verdween. De mogelijke oorzaak is (herstel) werkzaamheden aan het riool. Mogelijk heeft de gebruikte lijm de lucht door het riool veroorzaakt. Dit zou tevens de oorzaak zijn van de vreemde lucht aan de Terlune in Drachten.

