Spoedritten politie sneller, maar onder de norm

Publicatie: wo 22 maart 2017 21.35 uur

BURGUM - De politie in Noordoost Friesland komt steeds vaker op tijd bij spoedmeldingen. Dat blijkt uit cijfers over 2016 die de politie woensdag bekend heeft gemaakt. Het landelijk streven is om in 90% van de gevallen op tijd ter plaatse te zijn. De politie is dan binnen 15 minuten ter plaatse.

In Noord Nederland komt de politie nog altijd in 20% van de spoedritten te laat. In het Noordoosten van Friesland zijn vooral Achtkarspelen (34,8%) en Ferwerderadiel (40,3%) de gemeenten waar de politie nog vaker te laat komt. In de gemeenten waar (nog) een politiebureau gevestigd is, komt de politie gemiddeld gezien sneller ter plaatse.

Hieronder volgt een lijst met de gemeenten uit de Wâlden met daarbij het percentage van de spoedmeldingen waarbij de politie te laat komt.

Smallingerland

2016: 14,1%

2015: 21,8%

2014: 14,2%

Opsterland

2016: 30,6%

2015: 33,2%

2014: 32,6%

Tytsjerksteradiel

2016: 19,3%

2015: 22,5%

2014: 20,4%

Dongeradeel

2016: 17,5%

2015: 25,2%

2014: 20,7%

Achtkarspelen

2016: 34,8%

2015: 42,5%

2014: 46,4%

Dantumadiel

2016: 19,3%

2015: 25,3%

2014: 20,7%

Kollumerland

2016: 28,2%

2015: 48,7%

2014: 48,0%

Ferwerderadiel

2016: 40,3%

2015: 59,0%

2014: 40,0%