Zwarte BMW gestolen in Drachten

Publicatie: wo 22 maart 2017 17.21 uur

DRACHTEN - Een zwarte BMW uit 2007 is deze week gestolen in Drachten. Het voertuig stond geparkeerd aan De Draai in Drachten en werd tussen maandag 20.30 uur en dinsdag 7.30 uur gestolen. De BMW 1-serie heeft als kenteken 43-XZ-VF.

De eigenaar heeft aangifte bij de politie gedaan. De politie heeft de zaak in onderzoek.