Zaterdag 25/3 finale Oerrock Play-Offs

Publicatie: wo 22 maart 2017 16.59 uur

URETERP - Aanstaande zaterdag is het dan zo ver, de finale van de Oerrock play-offs worden in MFC de Wier te Ureterp.

In de aanloop naar de finale van de Oerrock Play-Offs zijn het afgelopen seizoen 3 speciale voorrondes gehouden. Oerrock Play-Offs is inmiddels uitgegroeid tot een hoogwaardig concept waarbij cover en tribute bands d.m.v. een wedstrijd kans maken om op het grote Oerrock te spelen.

In de voorrondes hebben alle negen deelnemende bands laten zien dat ze thuis horen op het Oerrock Festival. De bands waren stuk voor stuk kanshebbers voor een finaleplek, maar helaas kon er per ronde maar een band door gaan. Door dit hoge niveau beloofd de finale een spannende strijd te worden. Zaterdag 25 maart wordt er tijdens de Oerrock Play-Off finale gestreden om een plek in het voorprogramma van o.a. Kensington, BLOF, Miss Montreal, Douwe Bob en nog vele andere toppers.

Daarnaast zullen vanaf 12 uur, de laatste 1500 kaarten voor het festival zelf worden verkocht. De speciale prijs van €25, voor alle 3 dagen samen, is gelijk aan vorige jaren. Evenals vorig jaar wordt er een grote toeloop van liefhebbers verwacht. De kaarten zullen dan ook snel uitverkocht zijn is de verwachting.