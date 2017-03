Extra subsidie voor amateurkunst in Smallingerland

Publicatie: wo 22 maart 2017 15.42 uur

DRACHTEN - Er is 200.000 euro extra subsidie beschikbaar voor amateurkunst en cultuur. De gemeenteraad besloot vorig jaar al om hiervoor extra subsidie te reserveren voor amateurkunst en cultuur. Vorig week stelde het college van B&W de bijbehorende beleidsregels vast. Vanaf nu kan er subsidie worden aangevraagd.

De aanleiding voor de extra subsidie was een amendement van de ChristenUnie om voor zowel 2017 als 2018 € 100.000 beschikbaar te stellen. De raad stemde hiermee in omdat doet blijken dat het financieel kader van de cultuurnota 'Libje mei Kultuer, leven met cultuur´ onvoldoende ruimte biedt voor nieuwe plannen. Vanuit de mienskip worden veel waardevolle ideeën aangedragen, voor de uitvoer is op dit moment te weinig geld. De € 200.000 is een eenmalige extra subsidie naast de bestaande subsidieregeling en bedoeld als aanjaaggeld.

In aanmerking komen tijdelijke activiteiten met zoveel mogelijk een blijvende impact. De plannen moeten nieuw of vernieuwend zijn of aanvullend op huidige activiteiten.