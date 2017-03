FeanwÃ¢ldster slaat ex in elkaar: werkstraf

Feanwâldster slaat ex in elkaar: werkstraf

Publicatie: wo 22 maart 2017 13.30 uur

LEEUWARDEN - In een huiselijk geweldzaak is een 26-jarige inwoner van Feanwâlden woensdag door politierechter Bauke Jansen bij verstek veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur. De Feanwâldster heeft op 12 december vorig jaar zijn ex-partner mishandeld. Het stel was een paar dagen eerder officieel gescheiden. Toch waren ze die dag samen in de nieuwe woning van de ex, in Damwâld.

Beide partijen hadden gedronken, toen het op een gegeven moment volledig uit de hand liep. Nadat de verdachte een nieuwe fles drank had gehaald, zou hij gewelddadig zijn geworden. Hij zou met opzet een stop hebben verwijderd, waardoor de wasmachine water lekte. Toen zijn ex de boel opdweilde, zou hij haar een emmer water over het hoofd hebben gegooid.

Nadat de man op een gegeven moment moest overgeven, zou hij volgens de ex in een enorme boosheid zijn losgebarsten. Hij mishandelde haar en sloeg spullen in de woning kort en klein. Uiteindelijk vluchtte de vrouw naar de buren, vandaar werd de politie gebeld. Het slachtoffer had verklaard dat ze met het hoofd tegen een deur en tegen de grond was geslagen.

Op basis van de verklaringen, foto's en het door de politie geconstateerde letsel zag de rechter daarvoor te weinig bewijs. Het overgieten met water beschouwde Jansen niet als mishandeling. De vrouw claimde maar liefst 5000 euro smartengeld. Ze zou vier jaar lang zijn getraumatiseerd door de verdachte. De rechter kon echter alleen oordelen over wat er op 12 december was gebeurd.

Jansen bepaalde dat de Feanwâldster 250 euro smartengeld aan zijn ex moet betalen. Verder moet hij 40 euro betalen voor de spullen die hij heeft vernield. De Feanwâldster was zelf niet naar de zitting gekomen. Bewust, volgens zijn advocate. De zitting zou teveel spanning oproepen en hij wilde zijn ex liever niet tegenkomen. De man zou inmiddels in behandeling zijn gegaan.