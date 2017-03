Koffiezetapparaat vat vlam in keuken

Publicatie: wo 22 maart 2017 12.51 uur

HOUTIGEHAGE - In een keuken aan de Fabryksloane in Houtigehage is woensdag aan het begin van de middag brand uitgebroken. Een koffiezetapparaat vatte vlam en een snijplank waar deze op stond begon ook te branden.

De brandweer is ter plaatse gekomen en heeft de smeulende resten naar buiten gebracht waar het nageblust werd. De brand zorgde voor een grote hoeveelheid rook in de woning.

