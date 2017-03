Scooterrijder met vuurwapen en drugs onderuit

Publicatie: wo 22 maart 2017 12.43 uur

DRACHTEN - Aan het Paradijske in Drachten heeft de politie dinsdagavond een vuurwapen in beslag genomen. Een 37-jarige man uit Drachten was onderuit gegaan met z'n scooter en was niet aanspreekbaar. Hij bleek een geladen pistool bij zich te hebben. Deze is in beslag genomen.

Naast het vuurwapen droeg de Drachtster ook diverse soorten drugs bij zich, pillen en vermoedelijk GHB. Ook die zijn in beslag genomen. In het ziekenhuis is er bloed afgenomen bij de bestuurder om te kijken of de man onder invloed was van drugs. Zo snel de verdachte weer aanspreekbaar is zal hij worden gehoord door de politie over het ongeval, het vuurwapen en de drugs.

Het vuurwapen zal door forensische specialisten worden onderzocht. Er zal worden gekeken waar het wapen vandaan komen en of het gestolen is. Daarnaast zal doormiddel van een schietproef worden gekeken of het wapen gebruikt is bij een misdrijf.