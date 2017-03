Startschot Autismeweek door Christina Curry

Publicatie: wo 22 maart 2017 12.02 uur

BURGUM - Christina Curry, onder andere bekend van het tv-programma Het Is Hier Autistisch, verricht vrijdagavond 31 maart het startschot van de Light It Up Bluerun in Burgum, tevens de start van de jaarlijkse Autismeweek.

De Bluerun vindt vrijdagavond 31 maart plaats in Burgum, de start en finish zijn op de Markt. Inschrijven kan van tevoren, via De Pleats in Burgum en via de website www.bluerunburgum.nl of op de avond zelf vanaf 19.30 uur op de Markt in Burgum. De inschrijfkosten van € 7,50 worden ter plekke afgerekend. Ook voorinschrijvers kunnen hier hun startnummer ophalen, vergeet niet de bevestigingsmail mee te nemen.

Meet & Greet met Christina Curry

Van 19.45 tot 20.30 uur is er een Meet & Greet met Christina Curry, voor jongeren van 12 tot 18 jaar, bij De Pleats. Wie wil kan ervaringsdeskundige Christina dan persoonlijk vragen stellen over autisme.

Om 21.00 uur geeft Christina Curry het startschot voor de Bluerun. Deelnemers kunnen kiezen uit drie afstanden: 2,7 km (drie rondes van 0,9 km), 3,6 km (vier rondes van 0,9 km) of 4,5 km (vijf rondes van 0,9 km). De Bluerun duurt dertig minuten, deelnemers moeten de gekozen afstand binnen deze tijd afleggen. Aan het einde van de run kunnen deelnemers bij de inschrijftent hun startnummer af laten tekenen, om een flesje drinken te krijgen en een attentie als herinnering aan de tocht.

Spectaculair lichteffect

De Bluerun wordt gelopen in de schemering. De dresscode van de Bluerun is wit. Het parcours is verlicht met blauwe verlichting en blacklights en deelnemers kunnen glow-artikelen dragen. Bovendien krijgt elke deelnemers 2 lichtgevende ringen cadeau. Dit alles samen levert een spectaculair effect op.

De Bluerun wordt georganiseerd door het Autisme Kafé Tytsjerksteradiel (Akt-diel) en de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA), afdeling Friesland. Het is de eerste activiteit van de Autismeweek, een week vol activiteiten om aandacht te vragen voor kinderen en volwassenen met autisme.