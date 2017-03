Zwembad De KÃ»pe dicht door storing

Zwembad De Kûpe dicht door storing

Publicatie: di 21 maart 2017 19.50 uur

BUITENPOST - Door een storing in de warm water voorziening is het zwembad De Kûpe in Buitenpost de komende twee dagen gesloten. "Wij gaan er vanuit dat we vrijdagochtend vanaf 07:00 uur weer open zijn." zo laat het team van het zwembad weten aan haar klanten.