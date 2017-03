Gewonde bij botsing tegen boom bij Sumar

Publicatie: di 21 maart 2017 19.28 uur

SUMAR - De bestuurder van een bestelauto is dinsdag rond 19.00 uur gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Lânsbuorren bij Sumar. De man reed in de richting van Eastermar en zo'n 250 meter na de Heerenweg raakte hij een paar bomen langs de kant van de weg. Het bestelbusje, een omgebouwd 25 of 45 km voertuig, kwam vervolgens 180 graden gedraaid half op de weg tot stilstand.

Het slachtoffer kon na het ongeval zelf uit de auto komen en omstanders hebben zich als eerste ontfermd over hem. De hulpdiensten zijn korte tijd later ter plaatse gekomen om hulp te verlenen. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Leeuwarden.

De weg is tijdens de afhandeling van het ongeval afgesloten geweest. Het verkeer werd korte tijd omgeleid. De politie (VOA) heeft een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval. Berger DAB uit Drogeham heeft de VW Caddy weggesleept.

