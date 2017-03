Ureterper veelpleger (31) is 2 jaar van de straat

Publicatie: di 21 maart 2017 16.00 uur

LEEUWARDEN - De Leeuwarder rechtbank heeft bepaald dat een 31-jarige veelpleger uit Ureterp verplicht twee jaar moet worden opgenomen in een inrichting voor stelselmatige daders (ISD). De rechtbank besloot de zogeheten ISD-maatregel toe te passen, omdat de Ureterper ondanks toezeggingen dat hij zijn leven zou beteren, telkens weer terugviel in crimineel gedrag.

De man heeft een strafblad van 26 pagina's. Hij moest twee weken geleden terechtstaan omdat hij eind mei vorig jaar van een bedrijventerrein in Joure twee accu's had gestolen. Hij werd wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken van de diefstal van een voedingskabel voor vrachtwagens, bij een bedrijf in Gorredijk.

De officier van justitie zei twee weken geleden dat er van alles is geprobeerd om de Ureterper op het rechte pad te krijgen. Alle hulp was tevergeefs, zelfs de reclassering zat met de handen in het haar. Door het toepassen van de ISD-maatregel is de veelpleger in elk geval twee jaar van de straat. De man zal zo nodig een behandeling ondergaan.