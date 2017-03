Oud-statenlid Buisman moet subsidie terugbetalen

Publicatie: di 21 maart 2017 12.15 uur

GRONINGEN - Oud-Statenlid Pieter Buisman uit Drachten moet de terugvordering van bijna 18.000 euro aan Provinciale Staten van de provincie Friesland terugbetalen. Dit heeft de rechter in Groningen beslist.



Te lang wachten

Buisman maakte bezwaar tegen deze terugvordering en stapte in december naar de rechter. Buisman vond het onterecht dat hij dit bedrag terug moest betalen. Dit geld was bedoeld als subsidie voor partijen om hiermee externe fractiemedewerkers in te huren. Buisman, die in maart 2015 de Staten verliet, had een fractiemedewerker aan willen stellen, maar het duurde te lang voordat hij het geld kreeg. Daarom verzette hij dit werk zelf en vond hij dat hij daarom recht had op deze betalingen.

Tijdig ontvangen

Buisman kon geen facturen of bonnen overleggen en daarom vorderde de provincie dit subsidiegeld uiteindelijk terug. Terecht, vindt de rechter. Een Statenlid mag naast de gebruikelijke vergoedingen in kader van het statenlidmaatschap geen andere vergoedingen ontvangen. Het verweer van Buisman dat de betalingen om een medewerker in te schakelen te lang op zich heeft laten wachten, pareerde de rechter. "Uit de feiten blijkt niet dat de eiser (Buisman) de betalingen niet tijdig heeft ontvangen."