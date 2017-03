Brug Burgum afgesloten voor asfaltering

Publicatie: ma 20 maart 2017 15.05 uur

BURGUM - De brug bij Burgum krijgt in het komende weekeinde zijn definitieve asfaltlaag. Daarom is de rijbaan van vrijdagavond 18.00 uur tot maandagochtend 27 maart afgesloten voor het doorgaande verkeer. Ook de nieuwe rotonde bij het gemeentehuis wordt geasfalteerd en aangesloten op de aangrenzende wegen. Na de werkzaamheden van dit weekend zijn alle wegen in Burgum weer open voor het verkeer en zal er een einde komen aan de 'drukke wegen' dwars door Burgum heen.

Automobilisten worden via de Centrale As en Quatrebras omgeleid. (Brom)fietsers kunnen wel over de brug en ook de hulpdiensten kunnen in noodsituaties over het fietspad rijden. Landbouwverkeer moet omrijden via de brug bij Kootstertille. Alleen de hulpdiensten kunnen bij calamiteiten gebruik maken van het fietspad.