Nepmobiel met vals geld betaald: werkstraf

Publicatie: ma 20 maart 2017 14.00 uur

LEEUWARDEN - Een 22-jarige Harlinger en een 42-jarige inwoner van Leeuwarden zijn maandag wegens het uitgeven van valse biljetten van 50 euro door politierechter Nynke Vlietstra veroordeeld tot werkstraffen. Beide verdachten houden zich, zoals ze het zelf uitdrukten, geregeld bezig met 'handeltjes'. Zo was de Leeuwarder in oktober vorig jaar in het bezit gekomen van zes vervalste biljetten van 50 euro. De man had een laptop gekocht.

Hij had op zijn beurt een handeltje met de Harlinger afgerekend met nagemaakt geld. De Harlinger kwam er al snel achter dat het geld vals was. Hij had een biljet aan een vriend gegeven, die had het weer in een snackbar in Leeuwarden uitgegeven. De Harlinger had met de valse briefjes van 50 van een handelaar in Buitenpost een zogeheten 'kloontelefoon' – een bijna niet van echt te onderscheiden nepmobiel- gekocht.

De Harlinger heeft een verstandelijke beperking. De Leeuwarder wist dat. De rechter rekende het de man zwaar aan, dat hij een handeltje had gedaan met de Harlinger terwijl hij op de hoogte was van diens zwakbegaafdheid. 'Het was een makkie om het aan hem kwijt te raken', zei de rechter. Officier van justitie Henk Mous zei dat de Leeuwarder de Harlinger had gebruikt om het valse geld te 'dumpen'.

De Harlinger had volgens Mous op zijn beurt naar de politie moeten gaan, in plaats van het geld uit te geven. Mous eiste voor de Leeuwarder een werkstraf van 120 uur en voor de Harlinger een voorwaardelijke taakstraf van 20 uur. De man zou verder een sociale vaardigheidstraining moeten volgen.

De rechter maakte er voor de Leeuwarder een werkstraf van 60 uur van. In de zaak van de Harlinger vonniste zij conform de eis. De man uit Buitenpost die de Harlinger een namaak telefoon heeft verkocht wilde zijn geld -100 euro- terug. Dat verzoek werd afgewezen. 'De vordering is gebaseerd op niet-eerlijke handel', aldus de rechter.