Beschonken bestuurder raakt van de weg

Publicatie: zo 19 maart 2017 23.11 uur

DRACHTEN - Aan het Ureterpvallaat in Drachten is zondagavond rond 21.00 een 64-jarige man uit Marum van de weg geraakt. Nabij de rotonde kwam hij vast te zitten in de berm.

Na een blaastest bleek dat de man teveel had gedronken. Op het politie bureau blies hij 560 ug/l. Hiermee zat de drankrijder 10 ug/l onder de grens waar hij zijn rijbewijs had mogen inleveren.

De 64-jarige kreeg een rijverbod van 6 uren opgelegd en via het openbaar ministerie kan de man een boete van €650,- tegemoet zien. De auto is door een bergingsbedrijf uit de berm gehaald.