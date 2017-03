Gereedschap gestolen uit schuur in Gorredijk

Publicatie: zo 19 maart 2017 17.37 uur

GORREDIJK - Een onbekende hoeveelheid gereedschap is vrijdagnacht buitgemaakt bij een inbraak in Gorredijk. Het gereedschap werd ontvreemd uit een schuur op de Hegedyp in het dorp. De inbraak vond plaats tussen vrijdag 22.30 uur en zaterdag 10.00 uur.