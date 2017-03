Autobanden gestolen en inbraak in bestelbus

DRACHTEN - Op de Florijn in Drachten zijn vrijdagnacht wielen onder auto's vandaan gehaald. De diefstal vond plaats tussen vrijdagavond en zaterdagochtend. Rond 8.40 uur werd de diefstal ontdekt en er is aangifte gedaan bij de politie.

Tussen zaterdagmiddag en zondagochtend is er verder een inbraak gedaan in een bestelbus. Deze bestelbus stond geparkeerd aan de Raai in Drachten. De politie laat weten dat onbekend is of er een buit is gemaakt.